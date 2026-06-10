岡さくら作画・岩島朋未原作によるマンガ『欲に溺れた夫へ』が、6月10日より連載を開始した。コミックシーモアにて先行配信中。 【漫画】『欲に溺れた夫へ』試し読み 物語の主人公は、社内恋愛を経て結婚し、娘も生まれて充実した毎日を送る33歳の亜美。5つ年上の夫・拓斗の最近の態度に違和感を覚えながらも「家族に向き合ってくれる夫を信じよう」と思い直していた矢先、夫から普段は届かない長文のメッセージ