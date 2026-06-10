LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「サマ割 超得セール！ホテル・リゾートスペシャル」を開催している。注目の特別プランがお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、メルキュール富山砺波リゾート＆スパが6,793円から、メルキュール長野松代リゾート＆スパが7,100円から、沖縄ハーバービューホテルが9,27