バルセロナはマンチェスター・ユナイテッドからレンタル加入中のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードについて決断を下したようだ。10日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。マンチェスター・ユナイテッドで生え抜きの10番として活躍していたラッシュフォードだが、ルベン・アモリム前監督の構想から外れ、昨年夏にバルセロナへレンタル加入。公式戦49試合出場14ゴール14アシストという成