All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「共演してほしい芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：柄本一家／59票2位に選ばれたのは柄本一家です。父・柄本明さん、長男・柄本佑さん、次男・柄本時生さんと、日本の映画・ドラマ界に欠かせない演技派がそろっています。単