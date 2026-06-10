長崎大学は、今年の入学試験で合否判定に誤りがあり、本来合格だった受験生1人を不合格としていたと発表しました。 大学では去年から、入試のミスが相次いでいます。 （長崎大学 森口 勇 理事） 「厳正かつ正確であるべき入学試験でこのような事態を招き、当該受験者ならびにご家族の皆様、関係者の皆様に対し、心よりお詫び申し上げる。誠に申し訳ございませんでした」 長崎大学によりますと、今年2月に行われ