俳優の藤岡弘、さんは6月10日、自身のInstagramを更新。子どもたちと撮影したモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】藤岡弘、＆美男美女な子どもたちのモデルショット「羨ましくなるほど素敵な家族写真」弘、さんは「今回、ファミリー揃っての初めてのデニム姿での撮影」とつづり、3枚の写真を投稿。弘、さんをはじめ、長女で俳優の天翔愛さん、長男で俳優の藤岡真威人さん、次女で俳優の天翔天音さん、三女で俳優