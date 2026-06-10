お金持ち体質の人は、共通して長期的視点に立って物事を考え、行動に移しています。一方、お金持ちではない人は、短期的に物事を考え、衝動的な欲求で行動を決めます。一見問題が解決したように見えても先送りになっている場合が多くあります。もし、「お金持ちになりたい」「貯蓄を増やしたい」と思うのであれば、お金持ち体質の人が持つ長期的視点をマネしてみましょう。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通