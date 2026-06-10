俳優の真木よう子さんは6月9日、自身のInstagramを更新。切り過ぎた前髪を公開するも、ファンからは絶賛の声が寄せられています。【写真】“オン眉”の真木よう子「それどころか似合いすぎてます」真木さんは「毎回前髪を切りすぎる」とつづり、1枚のセルフィーを投稿。前髪が“オン眉”の長さになっていることが分かります。本人は不覚といった様子ですが、若々しい雰囲気でとてもかわいらしいです。ファンからは「可愛すぎるぅぅ