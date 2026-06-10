Q. 「スマホを触らないだけで痩せやすくなる」って本当ですか？Q. 「友達が、『スマホを触らないだけで痩せやすくなる』と言っていました。スマホをじっと見て過ごすよりも、活動量が増える分痩せるということなのでしょうか？ 今ダイエット中なのですが、暇があればすぐにスマホを触ってしまう癖があるので、実際にそのようなことがあるのか知りたいです」A. 運動量だけでなく、食事量にも差が。食事中の「ながらスマホ」は大敵で