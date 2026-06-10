日本銀行は植田総裁が入院したと発表しました。来週の金融政策決定会合は欠席する見込みです。日本銀行によりますと植田総裁は9日、検査のため入院しましたが、その際、肝嚢胞感染症と判明したため入院治療にうつったということです。入院中はリモートで必要な公務をおこなうということですが、入院期間は2週間程度になるとみられ、来週15日から開かれる金融政策決定会合は欠席する見込みだということです。来週の会合では書面で意