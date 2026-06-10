俳優の本木雅弘（60）が10日、東京・渋谷にあるイベントスペース「NONLECTUREbooks/arts」で還暦を記念したフォトブック「awai刹那と永遠のまにまに」（トゥーヴァージンズ刊）の取材会を開いた。5月にスポニチが行ったインタビュー時に、カメラマンに「（顔の左側を）撮影してほしい」を伝えていた本木。取材会時に、記者が「なぜ左側が好きなのか？」と質問すると、「人間の顔は、右半分は陽の顔、左半分は陰の顔らしい