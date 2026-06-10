歌手で俳優の池畑慎之介（73）と女優の芳本美代子（57）が10日、東京・豊洲シビックセンターホールで、ダブル主演する舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」の初日を迎えた。2人の舞台共演は1990年の「阿国」以来5回目。池畑が演じるマーゴは、喝采と名声を欲しいままにする大女優だが、芳本扮する野心満々の若手女優イヴがのし上がり、男たちを巻き込んでドロドロの“女の戦い”を繰り広げる物語。迫真の演技を披露する2人を