「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）阪神が痛恨の逆転負けで２連敗。ソフトバンク戦は２０２１年から６年連続で負け越しとなった。七回には藤川監督が就任後初めて退場処分を受ける場面もあった。球場から怒号が響き渡った。１点を追う七回１死、二盗を試みた熊谷がタッチアウト。熊谷は即座ベンチへセーフをアピールし、藤川監督がリクエストを要求した。リプレー検証が行われたが、判定は変わらな