元テレビ東京アナウンサーの森香澄が、インスタグラムに衝撃ショットを投稿。ファンを動揺させている。【写真】「お尻プリン」森香澄が披露した衝撃ヒップショット投稿があったのは、6月9日。森は淡いピンク色のコルセットを身につけ、椅子の上で膝立ちした姿で正面へと振り向いている。透明感のある素肌と、“プリン”とはみ出てしまった美しいお尻……端正なヒップラインは、もはやセクシーさを超えて神々しいとまで感じられ