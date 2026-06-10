7回、2ランを放ち、ナインとタッチするソフトバンク・近藤＝みずほペイペイドームソフトバンクが4連勝。0―2の四回に柳田のソロ本塁打、失策で同点。近藤が五回に勝ち越しソロ、七回に2打席連発となる2ランを放って突き放した。松本晴は5回2失点で4勝目。阪神は三回以降は無得点で、2位に転落した。