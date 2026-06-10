楽天戦に先発した巨人・戸郷＝楽天モバイルパーク巨人が6連勝で今季初の単独首位に立った。四回までに3点を先取し、七回に浦田と松本の連続適時打などで3点、八回はダルベックの11号ソロで加点した。戸郷が自己最多14奪三振で2季ぶりの完封を果たし、3勝目。楽天は5連敗。