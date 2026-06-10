「梅雨」に入り、雨の日が続きますが、雨でも楽しめる観光地として、いま「熱海」が人気になっているようです。この時期“観光業は閑散期”ですが、自治体による“旅行割り”など、お得に旅ができる時期でもあります。【写真でみる】自治体の“旅行割り”全国マップ祝日なし・梅雨の閑散期の今、お得に泊まれる“旅行割り”山形純菜キャスター：きょうは梅雨シーズンの旅行についてみていきます。この時期、梅雨で雨が多くなります