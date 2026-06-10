西武のアレクサンダー・カナリオ外野手（26）が、腰の張りのために2試合連続で広島戦（ベルーナD）を欠場した。来日1年目で、ここまで54試合に出場して打率・254、6本塁打、25打点、4盗塁をマーク。この日も練習を行わなかったが「明日からはいけるんじゃないか、と本人は言っていた」と西口監督。11日の同戦で復帰する可能性が高い。