「楽天０−７巨人」（１０日、楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は完封負け。三木監督の休養後初の試合も流れを変えられず、５連敗となった。厳しい戦いだった。初回、先発・古謝にアクシデントが発生。１回１失点、わずか２０球で降板となった。前日の試合で敗れ、三木監督が休養。この日から塩川監督代行が指揮を執っていたが、まさかの展開となった。二回から登板した藤原は三者連続三振と好スタートを切った。だが、三