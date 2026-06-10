フィリピン当局は、中国と領有権を争う南シナ海のスカボロー礁に、中国側が無許可で構造物を設置したとして非難しました。フィリピンの沿岸警備隊などは10日、記者会見を開き、南シナ海のスカボロー礁で5月下旬、浮遊する複数の構造物を確認したとして、画像を公開しました。約30平方メートルの広さで複数の人が立っているものや、アンテナを備えたものもあり、沿岸警備隊は、周囲で中国の調査船が活動していたことからいずれも中