13年に死去した歌手の大滝詠一さんへ敬意を込めたライブ「A Tribute to EIICHI OHTAKI」が9日、東京・有明SGCホールで開催され、ユニット「NIAGARA TRIANGLE」の盟友・杉真理（72）やウルフルズのトータス松本（59）シンガー・ソングライター藤井フミヤ（63）ら豪華ゲストが登場した。歌手も観客も、日本のポップス史に残る名匠が残した1つ1つの楽曲に思いをはせた。オープニングは大滝のアーカイブ歌声による「君は天然色」でスタ