高憧四季（２６＝大阪）が１２日開幕のボートレース福岡のＧIII「オールレディース・ＬＯＶＥＦＭ福岡なでしこカップ」に追加出場することが１０日、発表された。高憧は９日に終了した宮島ＧＩ・７２周年記念に参戦しており、中１日での出場となる。２節前は浜名湖ＳＧオールスターに出場。前節の宮島ではＧＩで準優に駒を進めた。Ｖ候補の追加参戦により優勝争いはさらにヒートアップする。また高憧は追加あっせんながら