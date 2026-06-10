Claris International Inc. は、ローコード開発プラットフォーム「Claris FileMaker 2026」の提供を開始した。Claris FileMaker 2026では、「Claris FileMaker Server」向けに災害復旧と事業継続（BCDR）を実現する2つの新しいアドオンサービスを新たに提供するとともに、開発者生産性の向上、AI機能のさらなる拡張、インフラの信頼性強化など、数十に及ぶ機能強化が盛り込まれている。「Claris FileMaker 2026」が登場Claris File