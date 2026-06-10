川口オートのナイターＧII「川口記念」が１０日、幕を開けた。佐藤励（２６＝川口）は７Ｒ、好スタートから攻め上げ４周回３コーナーで深沢隆を差し先頭を奪い、そのままゴール。好発進を決めた。前節の伊勢崎ＧＩムーンライトチャンピオンカップは、まさかの未勝利。立て直して臨んだ今節、初戦で結果を出した。「試走が終わってまた伊勢崎みたいになるかと不安だった」と言うが「シリンダー、ピストンを替えた。伊勢崎と比