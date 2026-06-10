◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が今季初の単独首位に浮上した。先発・戸郷は初回からテンポ良く投球を展開。４回は２死からは安打と四球で一、二塁を招いたが、村林を右飛に抑えた。１４奪三振は自己最多。１３４球の熱投で完封勝利を飾った。打線は初回、先頭・浦田が死球で出塁すると直後に盗塁成功。松本の二ゴロで１死三塁となると、岸田の二ゴロの間に三