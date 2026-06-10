◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・浦田俊輔内野手が２試合連続１番で出場。２盗塁にタイムリーと躍動した。初回に死球で出塁すると２番・松本の打席で二盗。松本の進塁打の二ゴロで三塁に進み、岸田の二ゴロの間に先制のホームを踏んだ。７回には２死一、二塁から貴重な追加点となる右前適時打を放ち、続く松本の打席でまた二盗。松本の左前適時打で生還した。