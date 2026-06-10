読者から寄せられた実体験エピソードをご紹介。大学のサークルで密かに憧れていた先輩と、念願のカラオケへ行くことになった主人公。しかし、そこで目にしたのは想像とかけ離れた先輩の姿でした。憧れが一瞬で冷めてしまった、忘れられない出来事とは――？憧れの先輩とカラオケへ！大学のサークルに入ったばかりの頃、私はある先輩に憧れていました。その先輩は誰にでもやさしく、いつも笑顔で接してくれる人気者。私も自然と惹か