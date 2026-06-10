◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は巨人に敗れ、５連敗を喫した。シーズン５９試合目で早くも自力優勝が消滅した。楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表。球団と監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執った。新指揮官の初陣は序盤からアクシデントに見舞われた。先発した古謝は初回に１点を失うと