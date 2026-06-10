海にプール…水着が大活躍する季節だけど、やっぱり露出には抵抗が……。そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、おしりまわりもカバーできる「ワンピース水着」をご紹介します。布面積が広くて、抵抗感なく可愛さをゲットできるから、この夏頼れること間違いナシ♡ワンピース水着抵抗感なく可愛さを即ゲット♡水着とはいえ、やっぱり露出には抵抗が……そんなコにはワンピース水着がおすすめ