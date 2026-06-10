◇プロ野球 セ・パ交流戦 オリックス8-4ヤクルト(10日、京セラドーム)ヤクルトがオリックスに4-8で敗れ、6連敗となりました。ヤクルト先発の高橋奎二投手は初回、1アウトから連打と四球で満塁のピンチを背負うと、センターへの犠牲フライで先制点を奪われます。さらに5回、先頭からヒットと四球でランナーを許すと、その後連続三振で2アウトとしますが山中稜真選手に1点タイムリーを浴び失点、ここでマウンドを降ります。なおも続