今年3月、三重県の新名神高速道路で起きた子ども3人を含む6人が死亡する多重事故で、10日、元運転手の女の初公判が開かれました。検察側は、女が事故当時、「TikTokの料理動画を見ていた」と指摘しました。◇事故で亡くなった家族、松本幸司さん（45）、妻の恵梨子さん（42）、長女の莉桜さん（11）、長男の壮眞さん（8）、二女の彩那さん（5）は家族旅行で車を走らせていた道中のことでした。3月の3連休初日に、新名神高速