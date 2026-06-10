シューズブランドSTACCATO（スタッカート）から、“大人が履きたいジェリーシューズ”をコンセプトにした新ライン『J.（ジェイ）』がデビュー。軽やかで自由なRESORT COLLECTIONとして、洗練されたデザインとカスタマイズの楽しさを兼ね備えたアイテムが登場します。2026年6月17日（水）よりPOP UP STOREや公式オンラインストアで発売開始。夏の足元を彩る新しいスタイルに注目です♡ 大人の