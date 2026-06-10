北陸自動車道で大型トラックが作業員2人をはねて死亡させた事故で、トラックから酒の缶4本が押収されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕、送検されているのは福島県の会社員、根本宏一容疑者（56）です。根本容疑者は今月5日、酒を飲んだ状態で大型トラックを運転し、魚津市の北陸道の道路工事現場で、作業中の2人をはねて死亡させた疑いがもたれています。捜査関係者によりま