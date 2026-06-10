アンジュルムの元リーダー和田彩花が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーに登場。アニメーション作品の総評を行った。【全身ショット】超ロングコートをきて登場した小池百合子都知事アニメーション部門の審査員を務めた和田は「悪の要素の多い作品が多かったなと思っています