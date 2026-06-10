「日本ハム４−２ＤｅＮＡ」（１０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季初の６連勝。同最多の貯金４とした。６連勝は２０２４年８月以来２季ぶり。三回に大塚が２試合連発の右越え３号ソロを放って先制。逆転を許した直後の五回は、水谷の左中間への２号ソロで同点とした。七回には水谷の左前適時打で２点を勝ち越した。先発の加藤貴は７回２安打２失点の好投。五回に勝俣の適時二塁打などで２点を奪われたが、多彩な球