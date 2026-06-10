夫婦で協力して子育てをすることは、ママたちが理想とする形ではないでしょうか。しかし現実には、そのバランスが崩れ、どちらか一方に負担が偏ってしまうケースも少なくありません。『送迎すっぽかす旦那。土曜日の子どもの習い事の送迎は旦那の役割。でも月に2回はすっぽかす』投稿者さんは土曜日が仕事のため、旦那さんに送迎を任せています。しかし旦那さんは「お腹が痛い」「頭が痛い」「ゲーム三昧で眠い」といった理由で送