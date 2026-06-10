10年ぶりのフルモデルチェンジ…乗り心地が超改善？さっそく新型「ハイラックス」に悪路で乗ってきたのですが、その印象は「ドライバーの腕に関わらず悪路走破性は高い」。雨で濡れてぬかるんだ泥や滑りやすい石のオフロードコースで、ここまでイージーに走れるなんて…。というわけで、10年ぶりのフルモデルチェンジを果たし、日本でも先日発売されたばかりの９代目ハイラックス。ハイラックスと聞けば、フレーム構造に強靭