柚木麻子の長編小説『BUTTER』の特装版が、7月23日に河出書房新社より発売される。 参考：柚木麻子、青山美智子、川代紗生……オーストラリアで人気の日本人作家は？書店「Dymocks」レポート 本作は、婚活連続殺人事件の容疑者・梶井真奈子と、彼女を取材する週刊誌記者・町田里佳の対話を通じて、欲望と食、そして女性の生を描き出す長編小説。英訳版はイギリスでブリティッシュ・ブック・アワードのデ