小学館「サンデーうぇぶり」が10周年を迎えた。これを記念して、リアルイベント「サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～」「サンデー文化祭 2026」の開催が決定した。 【画像】フリーレンとヒンメルがペアスケート……？「サンデー文化祭 2026」キービジュアル 「サンデーうぇぶり」は、「週刊少年サンデー」「ゲッ