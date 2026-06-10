私（マユ）は夫のアラタと息子のハヤトとの3人家族でした。夫が不倫し、私たちは離婚。元夫と不倫相手から慰謝料をもらい、財産分与でマンションももらいました。しかし養育費の支払いを拒まれ、見かねた義母が養育費を立て替えてくれることに……。おかげでハヤトは大学を卒業し、春から社会人です。そんなとき、元夫から義母が倒れたと連絡が入り、ハヤトに介護費用として今までもらったお金を返済しろと言うのです。そんな義務