今年４月、山形市で車のトラブルを装い面識のない女性からカネやテレフォンカードをだまし取ったとして、４７歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】また？！先月2度逮捕された47歳女を詐欺の疑いで逮捕...車の故障装い他人の善意につけ込む手口「10円でも50円でもいいから貸してほしい」などとウソテレフォンカードだましとる（山形） 女は、コインパーキングで車の中にいた女性に声をかけ、女性の車に乗