きょう午後、山形県庄内町で軽貨物車と乗用車が出会い頭に衝突する事故があり、７８歳の女性が手首の骨を折るなどの大けがをしました。 警察によりますと、きょう午後２時１２分ごろ、庄内町家根合の主要地方道余目加茂線の交差点で、軽貨物車と普通乗用車が衝突する事故がありました。 軽貨物車が交差点に入ったところ、右から進行してきた乗用車と出会い頭に衝突したということです。現場には信号機がありましたが、どちらが青