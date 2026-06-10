「おやつ」を題材にして選挙の仕組みを学ぶイベントが伊勢崎市の児童館で行われました。 放課後児童クラブに通う子どもたちが描いた”おやつ”を題材にしたポスター。「アイス」や「ドーナツ」「からあげ」。子どもたちが食べたいおやつに投票します。楽しみながら「選挙」について学んでもらうその名も「おやつ選挙」です。 １０日は、あずま南小学校の１年生から３年生までの児童約８０人が参加しました。 児