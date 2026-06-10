◇交流戦オリックス8―4ヤクルト（2026年6月10日京セラD大阪）オリックスが連勝で、3カードぶり勝ち越しを決めた。先発・曽谷が5回まで完全投球の力投。打線も1点リードの5回に打者一巡の猛攻で7点を奪い、援護した。曽谷は6回先頭の内山に三塁強襲の内野安打を浴びて完全試合こそ逃したが、今季初、キャリア2度目の完投勝利を飾った。