川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は初日を終えた。最終12R。人気の黒川京介（27＝川口）が粘る押田幸夫を最終周回でかわし、1着スタートを決めた。序盤は後方でモタついたが後半の周回で1車ずつパス。最後は昨年の覇者の意地を見せた。「何とか間に合った。前も速かったが何とかなりました」とホッとした様子。「乗りやすさはあったが、もうちょいかな。調整しやすいエンジンなので、いろいろやっていき