お笑いコンビ「サバンナ」が10日、都内で司会を務めるBSよしもとの特番「営業―1グランプリ2026上半期スペシャル」（7月5日放送）の収録を行った。2023年に放送開始した同番組。八木真澄（51）が芸人たちに営業先での立ち振る舞いについて説く「営業マニュアル」の公開が恒例になっているが、収録後の囲み取材では報道陣から「放送を重ね“ネタ切れ”になっているのでは」と指摘が飛んだ。八木は「3本くらい前から、すでに（