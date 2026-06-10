◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神が後味の悪い黒星を喫し、巨人に抜かれて首位から陥落した。6被弾した前日に続き、この日もソフトバンク打線に3本の本塁打を許して敗戦。7回の攻撃ではリプレー検証後の判定に異議申し立てした藤川球児監督（45）が就任後初の退場処分となった。前日から2連敗でカード負け越しも決定。ソフトバンクには21年から6年連続カード負け越しとなった。