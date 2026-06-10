◇交流戦楽天0―7巨人（2026年6月10日楽天モバイル）楽天は三木肇監督（49）が休養し、ヘッドコーチだった塩川達也監督代行（43）の初采配となった巨人戦で、0―7。自力優勝の可能性が消滅した。先発の古謝に初回に何らかのアクシデントが発生し、1回1失点で早々と降板。2回から緊急登板した2番手の藤原から小刻みな継投に入ったものの、3、4回に1点ずつ失い、7回には6番手の鈴木翔が四死球にけん制悪送球、捕逸も絡んで