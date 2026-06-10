シンガーソングライター・大原ゆい子のスタッフ公式Xは10日、YouTubeなどの動画共有サイトにて、大原が作詞・作曲・歌唱を担当している曲の音源を元に、生成AIなどの技術を用いて無断でフルコーラス化されたと思われる動画を確認したと報告。動画内には大原の氏名もクレジットされていることから、「本人が歌唱・制作に関与した事実は一切ございません」と視聴やSNSでの拡散について注意喚起した。【画像】生成AIの被害…大原ゆ