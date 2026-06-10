◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク 6-2 阪神(10日、みずほPayPayドーム)阪神は逆転負けでこのカード2連敗となりました。先発・大竹耕太郎投手は初回にヒットと2四球でいきなり満塁のピンチ。しかし廣荑隆太選手をサードゴロに抑え、無失点で立ち上がります。すると直後の2回表、2アウト1、3塁から伏見寅威選手がタイムリー2ベースを放ち、2点を先制しました。大竹投手は2回3回と三者凡退の好投。しかし4回に柳田悠岐選手